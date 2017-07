Redactie 24 juli 2017

The Terminator, Resident Evil, series als (Fear) The Walking Dead en natuurlijk de wereld van Mad Max en talloze religies. Al sinds mensenheugenis houdt een potentiële apocalyps de (levende) mens bezig. Ook 3D-artdesigner Jomar Mochado. Maar in plaats van een mondiale virusuitbraak af te wachten, ging hij zich alvast te raadde met welk voertuig hij het einde van de aarde het beste te lijf aan kan gaan. Welke van z’n creaties zou jou geruststellen.