Jaguar XJ575: bloedsnelle XJ dankzij blok van F-Type SVR

Jaguar presenteert de XJR575, een van origine super-de-luxe limousine maar dan met het monsterblok van de F-Type SVR. Klaar om de Audi S8 en Mercedes S 63 AMG met huid en haar op te vreten.

De Jaguar XJR575 werd eerder deze maand al in camouflage de heuvels van Goodwood opgestuurd, dus we wisten al dat de lancering aanstaande was. Nu hebben we ook alle officiële specificaties. Onder de motorkap ligt de 5.0 liter V8 met supercharger, bekend uit de F-Type SVR. De naam geeft het al een beetje weg, maar dat blok is zomaar eventjes goed voor 575 pk.



Top van 300 km/h

Of ook een toplimousine daar een beetje mee van z'n plek komt? En of! Van 0 naar 100 km/h duurt slechts 4,4 seconden met de XJR575, toch weer 0,2 seconden sneller dan de XJ-R. En 300 km/h blazen met deze weelderige Brit vormt al evenzo een probleem. Slechts 44 seconden heeft de auto hiervoor nodig vanuit rust. Wat wil je met 700 Nm aan koppel!



Looks

Jaguar heeft zijn uiterste best gedaan om de XJR575 er ook een stuk sneller uit te laten zien. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de subtiele spoiler en de donkere luchtinlaten. Om over die zwarte 20 inch velgen en rode remklauwen nog maar te zwijgen. Binnen en buiten zie je meer dan genoeg 575-logo's om je eraan te herinneren in welke auto je eigenlijk stapt.



Vernieuwde XJ

De XJR575 is onderdeel van het vernieuwde XJ-aanbod. Jaguar's vlaggenschip krijgt hiermee een laatste kleine opfrisbeurt; in 2019 staat er namelijk een compleet nieuwe generatie klaar. Waaruit de updates zoal bestaan? Wel, Adaptieve LED-koplampen zijn voortaan standaard en de Britten hebben hun nieuwste infotainmentsystemen voorzien van 4G- en Wifi plus enkele veiligheidsystemen aan de auto toegevoegd. Denk daarbij aan Lane Keep Assist en Autonomous Emergency Braking.



Vanafprijs

De vernieuwde XJ kan vanaf € 103.330,- van jou zijn. Ga je liever voor de XJR575, dan moet je een ton meer neertellen.