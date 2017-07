Pagani Zonda leeft voort als Fantasma Evo

Horacio Pagani is een perfectionist. Van het extreemste soort. Zo staat hij bekend en het is dan ook niet voor niets dat men hem ook wel liefkozend 'Mr Perfect' noemt. In de ogen van de Algerijnse designer en autobouwer overtreft de in 2011 geïntroduceerde Huayra de oude Zonda dan ook op alle fronten. In dat licht bezien is het best een beetje sneu wanneer sommige van je klanten daar toch anders over denken. Die verkiezen namelijk liever nog altijd de Zonda boven de Huayra. Ondanks diens hoogbejaarde leeftijd van 18 jaar. Zoiets moet toch pijn doen bij Horacia, al vindt hij ongetwijfeld troost in de fikse zak geld die hij keer op keer ontvangst na het voor de zoveelste keer reanimeren van de Zonda.In 2011 stopte officieel de productie van de Zonda. In de jaren daarna keerde de op handen gedragen Italiaanse supercar meerdere malen terug als one-off. Maar bij de 760 MD dachten we toch wel dat het de allerlaatste keer zou zijn. Niets blijkt minder waar. De zogenoemde Fantasma, wat vrij vertaald 'spook' betekent, houdt de technisch stokoude Zonda in leven. Volgens Pagani is de Zonda Fantasma Evo gebouwd voor 'een zeer speciale vriend' van het bedrijf.Is Zonda Fantasma Evo echt van top tot teen nieuw? Dat vroegen wij ons ook af. Pagani is immers een zeer klein automerk en het is moeilijk voor te stellen dat het haar oude 'productielijn' conserveert voor een extra Zonda op z'n tijd. Dat is gewoonweg te kostbaar.Eventjes graven en het blijkt dan ook al snel dat de Zonda Fantasma Evo feitelijk al in 2005 het levenslicht zag. Als een oranjekleurige Zonda F met chassisnummer #53. Jarenlang ging de bolide als zodanig door het leven om in 2012 betrokken te raken bij een lelijk ongeluk. Echter dit betekende – gelukkig – geen einde oefening.Pagani bouwde de gehavende Zonda F opnieuw op en gaf het meteen de updates van de Zonda 760 mee, plus de body van de Cinque en R-uitvoering. Nu, weer diverse jaren later, onderging de exoot opnieuw enkele aanpassingen. Zo werd de sequentiële versnellingsbak verruild voor eenhandbak. Idem als de Zonda 760 LH (intialen van eigenaar Lewis Hamilton), die ook al eens is gecrasht. Nog een ander kleurtje erop en voilà, de Zonda Fantasma Evo was geboren. Als oude wijn in nieuwe zakken, weliswaar, maar nog evenzo aantrekkelijk al tijdens z'n gloriedagen.