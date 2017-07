Wist je dat de X-klasse niet Mercedes’ eerste pick-up is?

In 1936 kwam Mercedes bijvoorbeeld al met de 170 V, die je zowel als sedan, roadster, wagon, cabriolet en pick-up kon kopen. De 170 V was vooral gericht op hulpdiensten en had een 1.7 liter viercilinder met 37 pk. Opvallend feit: de 170 V was de eerste Mercedes die na de Tweede Wereldoorlog weer in productie genomen werd.

La Pickup

Tijd voor een flinke sprong in de tijd, want de volgende pick-up van Mercedes liet tot in de jaren '70 op zich wachten. Destijds vormde de W115 de basis voor een pick-up die gericht was op de Zuid-Amerikaanse markt. Er is weinig informatie over het voertuig te vinden, maar dit werkpaard moest op locatie in Argentinië omgebouwd worden tot 'La Pickup'. Meer inspiratie hadden de Duitsers schijnbaar niet.

G-Klasse

De onverwoestbare G-klasse werd geïntroduceerd in 1990 en kon ook omgebouwd worden tot pick-up. Wat ons betreft eeuwig zonde van je G, maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Technisch gezien is ook de G 63 6x6 een enorme pickup, maar ook dat is nu niet direct het toppunt van praktisch nut.

Vario Research Car

In 1995 speelde Mercedes met het idee om opnieuw een 4-in-1 voertuig te bouwen. De zogenoemde Vario Research Car zou ingezet moeten kunnen worden als sedan, wagon, cabriolet en pick-up. In slechts vijftien minuten was de auto om te bouwen naar een andere stijl. De enige echte opvolger van de 170 V dus, al werd 'ie nooit in productie genomen.

Viano Activity

Op de IAA Bedrijfswagenshow van 2004 volgde het volgende concept: de Viano Activity. Mercedes kondigde 'm aan als Amerikaanse stijl met Europese afmetingen en dynamiek. Handig was dat de laadvloer uitgeschoven worden van 4,99 meter tot 5,70 meter.