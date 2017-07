Prettig gestoorde Mercedes-techneut creëert E-klasse All-Terrain 4x4²

Eberle zag de E-klasse All-Terrain – Mercedes' antwoord op de Audi A6 Allroad – en meende dat die nog wel wat ruiger kon. Van de G 63 AMG 6x6 alsook diens broertje, de G 500 4x4², was Eberle altijd al fan en niet veel later was een best wel uitdagend en tegelijk bizar idee geboren.En hier staat 'ie dan, zes maanden sleutelen later, de zogenoemde E-klasse All-Terrain 4x4². Volgens Eberle het perfecte compromis tussen de vergevingsgezinde E-klasse Estate en een onvervalste terreinmachine.De E-klasse All-Terrain 4x4² beschikt – dankzij het 4x4-onderstel van de G 500 4x4² – over twee keer zoveel bodemvrijheid dan z'n donorauto. Rotsen of andere obstakels moeten liefst 42 centimeter hoog zijn alvorens de bodem wordt getoucheerd. Lijkt ons een adequate marge, want zelfs de iconische G-klasse heeft met 37 centimeter bodemvrijheid niet zoveel speling.Wat ook geen overbodig luxe is wanneer er een apocalyps uitbreekt (om maar wat te noemen), is dat de E-klasse 4x4² beschikt over een behoorlijke doorwaaddiepte van 50 centimeter. De brede terreinbanden zullen de rest doen.Over breed gesproken. Daar ontbreekt het sowieso niet aan bij deze uit de hand gelopen hobby van Eberle. Door speciaal gemaakte wielkasten van koolstofvezel kwam er aan weerzijden 10 centimeter bij. Een noodzakelijke maar visueel aantrekkelijke ingreep aangezien de modder de achterliggers (zombies?) anders om de oren zou vliegen via de 20 inch wielen.Eenmaal tevreden met het eindresultaat peilde Eberle natuurlijk eventjes de reactie van zijn werkgever. Wel, die is zo enthousiast dat er nu serieus wordt nagedacht om de terreinbeul in productie te nemen, hetzij in een kleine oplage. Doen, Mercedes, doen!