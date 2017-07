Volvo XC40 wil de creatieveling in je losmaken

Nou ja, plaagstootjes is allicht een verkeerde woordkeus, want die zijn er immers op gebrand het publiek warm te laten lopen voor een nog te onthullen product. En dat kunnen we niet echt zeggen van de foto's die Volvo nu de wereld in heeft geslingerd. Die vertonen namelijk geen enkele glimp van de XC40 (gelukkig hebben we de conceptcar ), maar vooral de ruwe grondstoffen waaruit de auto desgewenst wordt opgetrokken. Oftewel, Volvo wil alvast benadrukken dat de XC40 vergaand te personaliseren is.'Van het begin af aan wilden we dat de Volvo XC40 fris en onderscheidend zou zijn', aldus Thomas Ingenlath, Chief Design Officer bij Volvo. 'Een Volvo waarop kopers al hun creativiteit kunnen loslaten. Zo denken wij dat XC40-rijders geïnteresseerd zijn in mode, design en cultuur. Ze wonen vaak in grote, drukke steden waar van alles gebeurt. Ze willen daarom ook een Volvo die hun persoonlijkheid reflecteert. De nieuwe Volvo XC40 is die auto.'Om enkele voorbeelden te geven van wat zoal mogelijk is aan maatwerk: de koper van een XC40 kan kiezen uit een brede selectie carrosseriekleuren, waaronder opvallende two-tone kleurencombinaties. En ga je daarbij dan voor 'gedurfd speels' of 'stijlvol premium'? Ook kan er voor tapijt in de warme kleur 'Lava Orange' gekozen worden, of een afwerking in het flamboyante 'Oxide Red'. Kortom, als we Volvo moeten geloven kan de ware creatieveling behoorlijk losgaan op de XC40. Wanneer? Niet vanaf de IAA Frankfurt in elk geval, want daar staat het Zweedse merk niet.