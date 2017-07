Slechts 60 keer Lotus Evora GT430

Ook over de Evora GT430 zegt Lotus dat het de krachtigste auto is dat ze ooit op de straat hebben gezet. En de Evora GTE F1 Edition dan? Die zou immers over 445 pk beschikken en de GT430 schopt het quaniet verder dan het aantal in z'n naam, omgerekend 436 pk. Slechts ietsje-pietsje minder dan de F1 Edition weliswaar, maar toch. Een leugentje om eigen bestwil…Ten opzichte van de vorig jaar gepresenteerde Evora Sport 410 is de GT430 dan weer zestien pk sterker. En dat is niet alles. Hij is ook lichter, te weten 1.325 versus 1.258 kilogram. Geloof ons, dat scheelt. Niet alleen op de sprint naar 100 km/h – die de GT430 met 3,7 seconden twee tiende sneller afwikkelt – maar ook tijdens het snellere bochtenwerk. Een sper tussen de aangedreven achterwielen doet hierbij een extra duit in het zakje, terwijl de gigantische achtervleugel weer zorgt voor maximale neerwaartse druk op de achteras bij extreme snelheden. Desondanks ligt de top van de Evora GT430 op een respectwaardige 305 km/h.Enthousiast? Dat snappen we. Maar wil je er daadwerkelijk eentje kopen, dan moet je er waarschijnlijk snel bij zijn. Van de Lotus Evora GT430 worden er niet meer dan 60 exemplaren gebouwd.