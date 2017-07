Is dit de hedendaagse Volkswagen T1?

De Nimbus is een elektrische auto die geschikt is voor gebruik in de stad of een ritje door ruiger terein. Dat is in ieder geval wat initiatiefnemer Eduardo Galvani voor ogen heeft. Hij blijkt nogal een dromer: zijn hybride bolide moet een verbruik van 1,3 liter per 100 kilometer halen dankzij een generator, zonnepanelen en een regeneratief remsysteem.

Vier rijstanden

Over dromen gesproken: ook op andere onderdelen is Galvani niet snel tevreden. Je kunt kiezen voor vier rijstanden, waaronder Energy Saver, Faster Cruise en 4WD. De namen spreken voor zich, maar voor de zekerheid: in de 4WD-stand ga je het verbruik van 1 op 77 niet halen.

Vijf passagiers

In de Nimbus is ruimte voor vijf passagiers, die beschermd worden door een buizenframe en zes airbags. Daarbij is goed nagedacht over de zitpositie en de ramen, want dankzij de Panoramic Windows kun je vrij om je heenkijken en genieten van het uitzicht.

Drie jaar zonder nieuws

Het laatste teken van leven van de Nimbus stamt uit 2014, dus we kunnen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat Galvani zijn hersenspinsels nog niet heeft om kunnen toveren in realiteit. Wie weet gebeurt dat de komende jaren alsnog...