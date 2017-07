Fleurig familieportret: BMW 3-serie ontmoet over-overgrootvader E21

Redactie 20 juli 2017

De afgelopen vier decennia heeft BMW, net als alle andere nog bestaande autofabrikanten, ongekende stappen gemaakt. Maar het verleden vergeten, o nee! Nog iedere dag heeft het Beierse merk de sterke behoefte om ons daaraan te herinneren. In de eerste plaats via haar modellenlijn, en de 3-serie in het bijzonder die al 40 jaar een rots in de branding vormt voor het merk. Hoog tijd om dat eens te onderstrepen middels een fraai familieportret. Met een glansrol voor een ’77 BMW E21 in oudvaderlijk Inca Orange en de pas vernieuwde F30 in Sunset Orange. Enig gezicht toch?