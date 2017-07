In de kijkdoos: de nieuwe Audi A7 Sportback

Toen medio 2010 de A7 Sportback op het toneel verscheen, was het eerste commentaar niet van de lucht. 'Dit is ontegenzeggelijk een Audi à laweerklonk het her en der. Terwijl de zeer masculiene voorzijde (misschien wel de mooiste ooit op een model uit Ingolstadt) zelfs de handen van Audi-haters op elkaar wist te krijgen, had die laatste groep er tegelijk maar wat weinig moeite mee meteen een koosnaam voor de A7 te verzinnen vanwege diens apart gestileerde achterzijde.'Poepende hond' ging in no-time de mondiale fora over en zelfs de automedia nam dit scheldwoord al gauw over om de bilpartij van de A7 meer duiding te geven. Gemeen? Misschien. Terecht? Eveneens misschien. Feit is dat Audi het bij de nieuwe A7 Sportback toch net even anders aanpakt.Afgaande op de laatste spyshots van prototypes, denken we dat de nieuwe A7 Sportback eruit zal zien zoals op deze computerillustratie. Voorzien van een scherper front – sterk in lijn met de pas onthulde A8 – maar een nog altijd evenzo venijnige blik 'in de ogen'. Van opzij bezien verandert er niet veel en zijn het hooguit de scherpere vouwlijnen die de nieuwe van zijn voorganger doen onderscheiden.Maar dan de veel besproken achterzijde? Audi weet dit koetsgedeelte tot dusver heel goed verborgen te houden voor pottenkijkers. Toch krijgen we de indruk dat deze op een grotere acceptatie kan rekenen dan de billen van het origineel, ook al is de globale aanblik in grote lijnen hetzelfde. Het is lastig te beoordelen , maar het lijkt alsof een subtiel 'kofferkontje' (dat de automatisch in- en uitklapbare spoiler herbergt) de gehurkte houding van de A7 wat afzwakt. Maar of Audi's grote vierdeurs-coupé daarmee van z'n netelige bijnaam afkomt…?