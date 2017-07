Gepeperde prijs voor vernieuwde Audi RS 3

33 pk erbij en 26 kilogram eraf. Zoiets is altijd mooi meegenomen. Maar Audi deed dit niet voor een prikkie, zo blijkt nu.

Wat startte met een al niet malse 68 mille, is reeds gestegen naar 80 mille voor de RS 3 Sportback en nog eens duizend euro meer voor de RS 3 Limousine. Ja, je leest het goed: een prijsstijging ter waarde van een hele leuke tweedehands A1. In tweeënhalf jaar tijd! Dat is even slikken.



Serieuze prestaties

Niettemin, wie bereidt is € 79.990,- af te tikken voor een RS 3 Sportback en € 81.205,- voor een RS 3 Limousine krijgt daarvoor zeer imponerende cijfers en eigenschappen terug. Want wat te denken van 400 pk uit de onlangs opnieuw door de Engine of The Year-jury bekroonde 5-cilinderturbo, een sprint naar 100 km/h in amper 4 seconden en een begrensde top van 250 km/h. Wil je 280 km/h kunnen halen, dan kan dat ook. Tegen meerprijs.



Flitsende kleuren

De vernieuwde, sterkere Audi RS 3-modellen zijn per direct te bestellen of kunnen vanaf volgende maand al uit voorraad geleverd worden. Je favoriete kleur kiezen is bij die laatste optie niet altijd aan de orde, maar niet getreurd. Of het nu Nardogrijs, Arablauw kristaleffect, Gletsjerwit metallic, Floretzilver metallic, Catalunyarood metallic, Mythoszwart metallic, Daytonagrijs pareleffect of Panterzwart kristaleffect is, met zulke kleurennamen rijd je er altijd flitsend bij.