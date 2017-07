Niet OPC, maar Opel Insignia GSi

Al sinds 2009 gonsde het van de sterke geruchten dat Opel een comeback zou maken met GSi, het sportlabel dat gloriedagen kende in de jaren '80 en '90 en in 1998 het stokje overhandigde aan OPC. Een misstap die de Duitsers mogelijk nog lang zal achtervolgen aangezien OPC nooit de status heeft verworven dat GSi ooit wel werd toegedicht. En de concurrentie heeft ondertussen niet stilgezeten. Sterker, in het bijzonder GTI, maar ook RS hebben meer aanzien dan ooit tevoren.Maar nu is Opel dus terug met GSi. De officiële aftrap is vanaf de IAA Frankfurt over enkele maanden, met als eerste vrucht de Insignia GSi. Als grote sedan misschien niet de eerste de beste Opel die je zou verwachten voor deze eer (de meest bevlogen GSi's, zoals de Manta, Kadett en Astra van weleer, waren immers compact en lichtvoetig), maar er moet niet vergeten worden dat de Insignia (Grand Sport) Opel's nieuwe en absolute vlaggenschip is. Daarmee wil het merk natuurlijk zoveel mogelijk pronken.Over pronken gesproken in combinatie met het eerherstel van GSi. Het kloppende hart van zo'n sportieve Opel is daarin natuurlijk een belangrijke schakel. Bij de Insignia GSi is dat een geblazen viercilinder met een vermogen van 260 pk en 400 Nm. Een pak minder diens Amerikaanse neef, de Buick Regal GS , en toch is 'ie sneller dan de vorige generatie Insignia OPC. Dankzij een veel lager gewicht.Hoe snel de Insignia GSi is, wil Opel echter nog niet kwijt. Wel dat 'ie standaard is gekoppeld aan een nieuwe 8-traps automaat met schakelpeddel, vierwielaandrijving (met torque vectoring), een verlaagd en adaptief onderstel, 20 inch wielen met daarachter Brembo's en Michelin Pilot Sport 4 S-banden.Een andere bijzonderheid: de Insignia GSi zal op termijn ook met een dieselmotor verkrijgbaar zijn. Details daarover volgen nog. En wie weet verschaft Opel dan ook duidelijkheid over wat er met OPC gebeurt. Gaat dat label aanblijven of is over en uit onder het mom 'we hebben het in elk geval geprobeerd, maar helaas, pindakaas'?