Eerste officiële glimp van nieuwe Rolls-Royce Phantom

Op 27 juli is het zover: dan trekken de Britten het doek volledig van de nieuwe Rolls-Royce Phantom. Een spannend moment? Ja en nee. Niet echt omdat de gemoderniseerde statige koets al zo goed al bekend is na een gevoelige lekkage gister. 'Ja' omdat elke Rolls-Royce – letterlijk – zoveel om het lijf heeft, dat we lang nog niet alles weten van de nieuwe Phantom. Volgende week donderdag mag je zodoende gerust onderstrepen in je agenda.Dan deze teaser. Mogelijk de eerste van velen die nog zullen volgen in de aanloop naar de onthulling. En hoe kan het anders dan dat de Britten bij de eerste officiële glimp van hun nieuwe vlaggenschip het licht schijnt op de Spirit of Ecstacy. Een dame uiterst klein van stuk, maar o zo groots qua faam.Al sinds 1911 is ze de mascotte van Rolls-Royce. Een rots in de branding die de tand des tijds rimpelloos doorstaat. Op de Phantom in Limousine-uitvoering tenminste, want de Coupé en Drophead Coupé keren helaas niet meer terug. Niet onder de noemer Phantom althans.