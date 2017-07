Patentlekkage houdt nieuwe Honda S2000 in leven

Opnieuw is een zwak beveiligd digitaal portaal van een patentenbureau de schuldige. Deze afbeeldingen zijn namelijk eveneens uitgelekt tegen de zin van Honda in. Maar interessanter voor ons is dat de rode roadster verdacht veel lijkt op de eerdere ' baby-NSX '. En dat wakkert uiteraard de geruchten aan dat Honda achter de schermen nog altijd serieus bezig is met een sportieveling onder de NSX en daarmee een potentiele plaatsvervanger van de al in 2009 gesneuvelde S2000 Vanwege het ontbreken van een dak is het interieur van de auto ook goed te bewonderen. Meest in het oog springt het vliegtuig-achtige stuurwiel met afgeplatte boven- en onderzijde. Maar dit geeft tegelijk te kennen dat het hier nog nadrukkelijk om een conceptcar gaat en niet the real deal. Dus mocht Honda daadwerkelijk met deze spannend gelijnde roadster op een autoshow staan, dan kan het nog jaren duren voor 'ie productierijp is. Zo verging het de nieuwe NSX immers ook, en zo gaat het tot dusver niet anders rond de waanzinnige Project 2&4