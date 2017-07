Mercedes X-klasse: Duits werkpaard met Japanse genen

Om vervolgens maar meteen met de deur in huis te vallen: voor de Mercedes-Benz X-klasse is er nauw samengewerkt met Renault-Nissan, maar dat is niet of nauwelijks te zien. De Duitsers deden erg veel moeite om uiterlijk en interieur naar hun eigen hand te zetten. Daarvoor diende de gelijknamige conceptcar ter inspiratie.Vanzelfsprekend werd de typisch karikatuurstijl bij conceptcars daar waar nodig afgezwakt ten behoeve van het productiemodel, maar de X-klasse kan zich niettemin overtuigend profileren tussen andere van zijn soort, zoals de Volkswagen Amarok en diens eigen neefjes, de Nissan Navara en Renault Alaskan De X doet dat onder meer met een opvallende doch sierlijke grille voorzien van een zichtbaar met trots aangebracht ster-logo en een algehele breed getrokken front. Er staat gewoon een stoer gevaarte met de X-klasse, terwijl in de achterpartij zowaar elegantie kan gevonden worden door diens eenvoud. LED's zijn daarbij het voornaamste ingrediënt van de verlichting.Aan de binnenzijde vinden we onder meer een typische Mercedes-sierlijst (met materialen die aangepast zijn aan de roeping van deze auto), het herkenbare 3-spaaks stuurwiel uit de personenauto's van het Das Haus en de eveneens gekende ronde verluchtingsroosters. Centraal daarboven prijkt het zwevende scherm voor infotainment, als je dat tenminste aanvinkt.Aanvankelijk drie viercilinders en op termijn een zescilinder, indien gewenst. De instapper, de X 220d, heeft een 2.3 liter turbodiesel die 163 pk levert. De X 250d bevat dezelfde motorisering, maar is 190 pk sterk voor net dat beetje extra reservekracht. En de zescilinder? Dat is ook een diesel, X 350d geheten en goed voor liefst 260 pk. De X 200 met 165 pk zal de enige benzineversie zijn.Afhankelijk van de gekozen motor kan je opteren voor een handbediende 6-bak of een automaat met 7 verzetten. Achterwielaandrijving is standaard, maar Mercedes verwacht dat de meeste kopers van een X voor de optionele 4x4-aandrijving zal kiezen. In het geval van de X 350d is dat sowieso het geval, want standaard. Net als de 7-traps automaat en Dynamic Select, een functie waarmee het karakter van de aandrijflijn en het onderstel valt in te stellen.Tot slot de functionele kenmerken. Wat daar draait het eigenlijk allemaal om bij een echte pick-up. Wel, de X-klasse behoort zonder enige moeite daartoe, want deze 'Mercedes onder de pick-ups' mag liefst 3,5 ton aan z'n trekhaak hangen. En de laadbak kan met bijna 1.2 ton overweg. Wordt het tussen de bedrijven door ruig, dan vertrouwt de X op een bodemvrijheid van 20,2 centimeter. Een optionele offroad-ophanging doet daar zelfs nog twee centimeter bij.Kopers hebben de keuze uit drie afwerkingsniveaus, genaamd Pure, Progressive en Power. De Pure is het ultieme werkpaard van het trio, voorzien van ongespoten bumpers en rollend op stalen wielen. De Pure en in het bijzonder Power zijn houden het midden tussen werk- en sierpaard. Om een indruk daarvan te krijgen: de witte X op de foto's betreft de Power-uitvoering.De nieuwe Mercedes X-Klasse zal vanaf november in Europa te krijgen zijn. De prijzen beginnen bij € 38.480,- en dat is exclusief BTW en BPM.