Nieuwe Rolls-Royce Phantom, ben jij dit?

Je kijkt er ietwat scheel op, maar het zou uiterst flauw zijn om te zeggen dat dit mogelijk met de Chinese afkomst heeft te maken. Autohome.com.cn uit China is namelijk de bron van deze foto's. Nee, het feit deze ontluikende kiekjes ietwat uit het lood staan heeft zeer waarschijnlijk te maken met het flitsende tempo waarin ze zijn geschoten door de dader. Om maar niet betrapt te worden door derden.Afijn, wat valt er nu al te vertellen over de nieuwe Phantom, die naar verluidt vlak voor volgende maand gepresenteerd zal worden aan het grote publiek. Wel, in elk geval dat het design ervan een uiterst voorzichtige evolutie is op z'n voorganger. Sterker, het lijkt welhaast om een facelift te gaan, waarbij Rolls' vlaggenschip hooguit strakkere bumpers heeft meegekregen en diens koplampen wat sierlijker uitkijken.Van opzij bezien en zelfs in het interieur idem dito. Hmm, hier hadden we stilletjes meer van verwacht. Al zal de typische Rolls-clientèle er ongetwijfeld mee in z'n nopjes zijn. Die is immers nogal conservatief van smaak. Het grote nieuws zit dus vooral onderhuids . Anderzijds en laten we wel wezen: veel beter dan de pas afgezwaaide Phantom worden auto's al niet.