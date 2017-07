Vakantiegangers opgelet: milieuvignet verplicht in Frankrijk

Binnen deze Franse milieuzones (zone à circulation restreinte) mogen op werkdagen tussen acht uur 's morgens en acht uur 's avonds louter voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. Ontbreekt dat ecovignet – dat Crit'Air heet – dan schrijft de Franse politie vanaf deze week ook boetes uit voor buitenlanders. Wie op reis gaat naar Frankrijk of daar al vertoeft doet er daarom goed aan zich het vignet aan te schaffen, ook al is het aantal steden dat ervan gebruikmaakt momenteel nog beperkt.Om de kosten hoef je het niet te laten. De prijs van het milieuvignet bedraagt namelijk nog geen vier euro. Exclusief verzendkosten weliswaar. Daarnaast is het goed om te weten dat er zes categorieën zijn en de vignetprijs niet afhankelijk is van de 'vervuilingsgraad'. Bovendien blijft het vignet, althans voorlopig, geldig zolang het op de auto is geplakt. Elektrische en waterstofauto's krijgen het schoonste label. Diesels die ouder zijn dan 17 jaar moeten het 'meest vuile' label opplakken.De Franse overheid benadrukt dat je alleen op deze website de vignetten kan bestellen. Er zijn namelijk al websites actief waar namaakvignetten worden aangeboden. Opzoeken welk vignet bij jouw auto hoort kan dan weer hier en verloopt het handigst en snelst met de autopapieren bij de hand (voor het aflezen van de euronorm).Uitvogelen waar je zo'n Crit'Air-vignet voor nodig hebt is dan weer een stuk minder voor de hand liggend. In Parijs geldt het bijvoorbeeld altijd, terwijl de gemeente Lyon het enkel verplicht stelt tijdens dagen met een verhoogde luchtverontreiniging. De Fransen zijn hier dus nogal vaag in. Maar goed, tegen € 3,70 heb je überhaupt nergens omkijken meer naar.Een tikkeltje ironisch is dat oldtimers – die door diverse gemeentes in ons land juist al meer worden verguisd – zijn vrijgesteld van het milieuvignet. Of ook buitenlandse klassiekers daartoe behoren is onduidelijk. Wel is zeker dat tijdens weekenden en op feestdagen er geen verplichting geldt voor het Crit'Air-vignet.De ervaring leert dat veel toeristen zich ervan bewust zijn dat er een milieuvignet vereist is en deze ook keurig aanschaffen, maar het uiterst lastig vinden de al dan niet verschillende milieuzones te herkennen. Met de Crit'Air-borden is dat waarschijnlijk niet anders, helaas.De zones waarbinnen een Crit'Air-sticker verplicht is worden aangeduid met zogeheten Circulation Restrainte-borden. Deze verbodsborden zien eruit alsof ze meer beperkingen opleggen dan feitelijk het geval is. En ze vertellen ook niets over de Crit'Air-regels van de specifieke stad of gemeente waar je je bevindt, zoals wanneer ze geldig zijn. Opletten geblazen dus!Wellicht het belangrijkste om te weten is dat de Franse politie vanaf volgende week extra streng controleert op het gebruik van het Crit'Air-vignet. Is deze verplicht maar niet aanwezig, dan kan je op de vingers getikt worden met een bekeuring van € 68. Voor bussen en vrachtwagens bedraagt de boete zelfs € 135.