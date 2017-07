Buick Regal GS hint alvast naar nieuwe Opel Insignia OPC

Ook de nieuwe Opel Insignia is er weer in drievoud. Zo gaat het model in Australië gebukt onder de naam Holden Commodore en in Amerika en Azië kennen ze hem als Buick Regal. Van die laatste is zonet de sportieve GS-uitvoering (voor China) gepresenteerd. En die stippelt in elk geval optisch de lijntjes uit van 'onze' Insignia OPC Onder het sportieve front en vlak achter de grote luchtinlaten gaat een 3.6 liter grote V6 schuil. Geholpen door turbotechniek levert dit blok 313 pk. Dat is (iets) minder vermogen dan de 2.8 liter V6-turbo van de oude generatie Insignia OPC, maar aangezien de nieuwe Insignia van nature een stuk lichter is, kan alsnog gerekend worden op snellere prestaties.Echter is het onduidelijk of deze bemeten zespitter ook in de aanstormende Insignia OPC komt te liggen. Europese automerken zijn immers meer van de downsizing en willen overdreven grote motoren liefst definitief achter zich laten. Met een moderne viercilinderturbo kan men immers ook met gemak dergelijke vermogens bereiken.