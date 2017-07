Doe eens gek: ruil je 38 jaar oude Golf in op een bijna nieuwe

Terwijl menig bezitter van een gewilde, nog puntgave oldtimer zich daaraan naarstig vastklampt (vanwege de oververhitte klassiekermarkt, in de hoop dat de auto in waarde stijgt), zijn er ook mensen die dat mogelijk juist als argument gebruiken om hun oude trots maar eens in te ruilen tegen een moderner exemplaar. Meneer en mevrouw Pasveer uit Maasbracht behoren – zonder dat ze het wisten – tot die laatste categorie en zijn nu een bijzondere anekdote rijker. Evenals een autobedrijf uit het Limburgse Echt.

Wat begon als een normale dag voor autohandelaar Don Krawcyk, veranderde plots in een mooie anekdote voor het leven. De familie Pasveer, te weten broer en zus en beide in de zeventig, kwamen bij het autobedrijf van Krawcyk aangereden in een beigekleurige Golf I. Dat op zich was al bijzonder, want zo heel vaak zie je een Golf van de eerste generatie niet meer in het straatbeeld.



Het mooiste en meest opzienbarende moest echter toen nog aan het licht komen. De Golf Diesel uit 1979 van meneer en mevrouw Pasveer bleek namelijk zowaar in concoursstaat te verkeren en in al die 38 jaar slechts 18.690 kilometer te hebben gereden. Dat is nog geen 500 kilometer en slechts één tankbeurt per jaar! 'Of ze hun Golf ook konden inruilen op het veel nieuwer exemplaar die in de showroom stond was de vraag', aldus Krawcyk. 'Ik stond perplex.'



Weinig thuis

Dat de Golf I op zo'n respectabele leeftijd nog steeds in zo'n uitstekende staat verkeerd heeft als reden dat 'ie amper werd gebruikt en nagenoeg altijd binnenstond geparkeerd. Enkel als de broer en zus thuis waren, werd de Volkswagen ingezet voor ritjes. En vaak thuis waren ze niet als voormalige opvarenden van beroep.



Museumstuk

De familie Pasveer beschikte daarnaast ook nog over alle garagefacturen inclusief originele aankoopfactuur, boekjes, folders en data van de tankbeurten mét kilometerstanden. Krawcyk besefte dan ook al snel dat het hier om een waar museumstuk ging. Inmiddels wordt er gezocht naar een geschikt baasje voor de te koesteren Volkswagen Golf I. En de familie Pasveer? Die rijdt voortaan vrolijk rond in een Golf VII R-line voorzien van DSG-automaat. 'Er ging een nieuwe wereld voor meneer en mevrouw open tijdens de aflevering', glimlachte Krawcyk.