VW: onze elektrische auto is 8.000 dollar goedkoper dan Model 3

Volkswagen heeft grootse plannen met de I.D., een volledig elektrische concurrent voor de Tesla Model 3. De Duitsers willen 'm flink goedkoper maken en zo een nieuwe markt aanboren.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de I.D. en de Model 3 echt op elkaar lijken, maar dat hoeft ook niet, want VW en Tesla mikken op dezelfde klant: mensen die wel elektrisch willen rijden, maar niet teveel willen uitgeven. Er is nog een overeenkomst: beide auto's kunnen elektrisch een behoorlijk eindje doortuffen.



8.000 dollar goedkoper

Dr. Thomas Sedran, de strategische topman bij VW, blikte op het Automobil Forum in München alvast vooruit op de I.D., die volgens hem zo'n 8.000 dollar goedkopper zal uitvallen dan de Model 3. De Tesla kost zo'n 35.000 dollar, dus dat zou betekenen dat de Volkswagen I.D. voor 27.000 dollar van jou is.



Alternatieven?

Er is wel een behoorlijk grote maar: de I.D. laat nog tot en met 2020 op zich wachten. Wie weet wat de Tesla Model 3 dan nog kost en welke alternatieven er op dat moment op de markt zijn gebracht. Aan de andere kant: ook de I.D. kan goedkoper worden als het goedkoper wordt om accu's te produceren.