Fraaie Ferrari-collectie moet 18 miljoen opbrengen

De oudste Ferrari tijdens de aanstaande veiling van RM Sotheby's komt uit 1961 en is meteen het topstuk. Het gaat om een schitterende 250 GT SWB Berlinetta, uitgevoerd in Argentino Silver. Ferrari bouwde in totaal 165 exemplaren van dit type en het te veilen exemplaar is nummer 110 met chassisnummer #2985. De verwachtingen rond de 250 GT zijn hooggespannen, want deze uiterst gewilde bolide zou weleens tussen de 8,5 en 10 miljoen dollar op kunnen brengen.

Ferrari 275 GTB/4 Berlinetta by Scaglietti

Iets minder zeldzaam en daardoor ook iets minder kostbaar (naar schatting) is de 275 GTB/4 Berlinetta by Scaglietti uit 1967. Maar 'minder kostbaar' is slechts relatief. Namelijk ook deze Ferrari neemt figuurlijk gesproken een flinke hap uit je bankrekening. De verwachte verkoopprijs bedraagt rond 3,25 miljoen dollar. Voor dat bedrag krijg je het exemplaar met chassisnummer #10147, inclusief de originele boekjes, certificaten én origineel gereedschapsset.

Dino 206 GT

De nummer drie op onze favorietenlijst van de zogenoemde Ferrari Performance Collection bij het bekende veilinghuis is een Dino 206 GT uit 1967. En nog een koopje ook met een geschatte verkoopwaarde van 650.000 tot 750.000 dollar. Bovendien zou het wel eens een rendabele investering kunnen zijn voor wie auto's als zodanig zien. De eerder verguisde Ferrari Dino wordt alsmaar populairder onder verzamelaars.

Last but not least

En de rest van de veilingstukken voorzien van het fameuze steigerende paard op de motorkap? Eigenlijk mogen die er ook stuk voor stuk wezen. Daaronder namelijk een heuse Ferrari F40, maar ook een vrij moderne 599 GTO. En wat te denken van een 512 BBi, 575 Superamerica, 430 Scuderia, 308 GTB en 328 GTS? Paradepaardjes zijn het. Je moet alleen wel van rood houden.

De veiling van de Ferrari Performance Collection vindt plaats op 18 augustus tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance in Monterey, Californië.