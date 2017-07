Auto’s bedolven onder het slijm na bizar ongeluk »

Het gebeurde allemaal in de Amerikaanse staat Oregon. Door een ongeval kwamen een viertal auto's compleet onder het slijm te zitten nadat kort daarvoor een vrachtwagen, afgeladen vol met glibberige alen, kantelde en zijn lading met een gewicht van drie ton over de weg uitstortte. Het gevolg was te smerig voor woorden, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Of bekijk anders de beelden van de slijmigere nasleep.Net als palingen worden alen het liefst levend vervoerd. Maar als ze gestresseerd geraken, scheiden ze een plakkerig slijm af en slachtoffer worden van een verkeersongeval zorgt duidelijk voor de nodige opwinding bij de kleverige en welhaast ongrijpbare beestjes. De plaatselijke hulpdiensten hadden dan ook vele uren nodig om de rijweg weg vrij en veilig te maken. Zo zie je maar weer: zelfs met vis in de buurt kan kalmte je redden.