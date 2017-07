Gelekt: de Renault Megane RS in volle glorie

Tja, daar sta je dan als Renault: je nieuwe paradepaardje is nu al vanuit alle mogelijke hoeken te bewonderen. De World Intellectual Property Organization publiceerde de documenten over de Megane RS en deed daarmee onbewust uit de doeken hoe deze agressieve Fransoos eruit gaat zien.

Agressie

Renault omschrijft het als sensuele vormen met elementen van agressie, die samenkomen in het design van deze auto. Dat is wat ons betreft wat te lief. Je kunt de nieuwe Megane RS beter omschrijven als een behoorlijk gespierde, strakgelijnde sportieveling met bijbehorende looks.

Verschillen

Als je kijkt naar de verschillen tussen de reguliere Megane en de Megane RS, dan valt natuurlijk meteen op dat de bumpers rondom sportiever ogen, terwijl er ook de nodige luchtinlaten zijn toegevoegd. Vergeet ook de stoere velgenset en de nieuwe grille niet, want ook die veranderingen doen een hoop voor de uitstraling van de RS.

Diffuser

Kijken we naar de achterkant, dan zie je meteen dat ook hier volop RS-bloed aanwezig is. De dikke uitlaat zit in het midden en wordt omsloten door de imponerende diffuser. Ook de bumper is een stuk breder gemaakt.