Dit is de unieke Rolls-Royce van John Lennon

Tussen 29 juli en 2 augustus worden er acht zeer exclusieve Rolls-Royce Phantoms tentoongesteld in Londen. Onder die acht exemplaren bevindt zich ook een Phantom V, ooit eigendom van The Beatles-ster Lennon. Hij liet de luxe Rolls in 1965 afleveren in Valentine Black, maar zwart bleef de Phantom niet lang.

Lennon schakelde namelijk al snel een coachbuilder in om zijn Phantom V te laten voorzien van een opvallendere look. Dat is zeker gelukt en hoe kan het ook anders, want de basiskleur is geel. De Phantom V van Lennon werd onthuld in april 1967, een paar weken voor de lancering van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, het achtste studio-album van de legendarische band.

Bed, tv en telefoon

Het lijkt er misschien op dat Lennon zomaar wat aangeklooid heeft, maar niets blijkt minder waar. Hij koos bewust voor het bloempatroon en het zodiac-symbool op het dak. Verder liet hij ook het interieur onder handen nemen: de achterbank maakte plaats voor een groot bed en ook een TV, telefoon, koelkast en geluidssysteem werden ingebouwd.

Rolling Stones

In 1970 maakte de Rolls een uitstapje naar de Verenigde Staten, waar-ie uitgeleend werd aan andere muzikale helden: de Rolling Stones en Bob Dylan. In 1977 werd de auto gedoneerd aan de huidige eigenaar: het Royal British Columbia Museum in Canada.

Terug in Engeland

Na al die jaren komt de Phantom eind deze maand heel even terug naar het Verenigd Koninkrijk. Daar staat hij samen met acht andere Phantoms op Bond Street in Londen voor de The Great Eight Phantoms-tentoonstelling.