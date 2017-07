Deze Porsche 911 SC Safari wil je

Jaren geleden werd er in de wandelgangen gesproken over een reïncarnatie de meest avontuurlijke Porsche ooit gebouwd: de 911 SC Safari. Sindsdien is het stil. Gevalletje waar het hart van vol is loopt de mond van over, achteraf. Begrijpelijk, want wie wil er nu niet een echte 911 Safari op de oprit. Elke dag, gewoon voor woon-werkverkeer. Maar dan via een omweg. Over de bospaden, welteverstaan. En nu is er zowaar eentje te koop!

We schrijven 2007. Porsche-adept Erik Brandenburg neemt deel aan de Transsyberia Rally. In een vergelijkbare 911 als op deze foto's. Wat blijkt: Brandenburg rijdt alsof zijn leven ervan afhangt en doet het beter in deze loodzware rally dan iedereen vooraf had gedacht. Zelfs de Cayennes die speciaal door de fabriek waren geprepareerd hebben het nakijken. Het resultaat was een verdienstelijke zege in z'n klasse en een negende stek in het algemeen klassement. Na dit verrassende succes besloot Brandenburg drie exemplaren van zijn 911 Safari te bouwen. Deze, die momenteel te koop staat in België, is er daar eentje van. Hebben? Voor € 129.900,- kan 'ie van jou zijn.Eerst het fijne weten over de legendarische Porsche 911 SC Safari voor je zoveel geld stukslaat op dit exemplaar? Graag verwijzen we je daarvoor naar dit eerdere artikel