En de 10 duurste auto's ooit zijn...

De absolute nummer 1: de Ferrari 250 GTO. Dat is opvallend, want rond 1970 kocht je deze bolide al voor zo'n 6.000 dollar. De auto in kwestie was zelfs al twee keer in elkaar gereden tijdens wedstrijden. Het scheelde destijds maar een haartje of deze fraaie Ferrari was total loss verklaard. Dat gebeurde gelukkig niet, want dan had deze 250 GTO nooit de duurste auto ter wereld kunnen worden.