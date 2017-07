Dit moet je weten over Gran Turismo Sport

Beschikt je over een ultramoderne televisie, bij voorkeur groter dan 42 inch, dan zit je helemaal op de eerste rij met Gran Turismo Sport. 4K, HDR, 60 frames per seconde en wide color. Sommige termen zeggen je mogelijk niks, maar geloof ons: een kwalitatievere beeldervaring krijgt je niet bij (race)games.Kanttekening is wel dat je over de nieuwste Playstation Pro moet beschikken om Gran Turismo Sport in Ultra HD-resolutie te spelen. Idem wat betreft HDR.Virtueel een McLaren 720S over Silverstone jagen waarbij het geluid van een aftandse snorscooter te horen is, er bestaat geen grotere dooddoener voor een racegame-fanaat. Daarom hebben de makers veel aandacht besteed aan het in-game geluid van Gran Turismo, en dan met name de te besturen auto's. Van motor tot het wegdek en van versnellingsbak tot de wind waar je met +300 km/h doorheen klieft; Gran Turismo Sport belooft een ongekende geluidservaring. Voor het opnemen hiervan is met elke echt auto's flink gasgegeven op een speciale rollenbank. Tip: koppel je Playstation 4 (Pro) aan je home-cinema-speakers, of nog beter, speel GT Sport met een goede hoofdtelefoon op.Hoe de lijst aan beschikbare auto's in Gran Turismo Sport is nog altijd een goed bewaard geheim. De keuze is in elk geval reuze, want het zijn er minstens 150, verdeeld over straatmodellen en volbloed racers. Maar ook met conceptcars valt virtueel te gassen. Stuk voor stuk uiterst gedetailleerd nagebootst dankzij CAD-data.Nog een lijst waarop veel GT-fans met smart zitten te wachten, maar die nog niet openbaar is gemaakt: op welke locaties en circuits er valt te scheuren. Het enige dat tot dusver is losgelaten is dat het er 17 locaties zullen zijn met 28 verschillende lay-outs, van ovale circuits tot snelwegen dwars door de stad. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veranderlijke weersomstandigheden en tijdstippen brengen namelijk nog meer variabelen aan. Kortom, je bent wel even zoet om ze allemaal meester te worden.Gran Turismo Sport belooft de beste autosimulatie uit de geschiedenis van de spelreeks te zijn. Daartoe werd speciaal een gloednieuwe physics-simulator ontwikkeld die data haalt uit de echte racerij. Onder andere de 24 Uren van Le Mans en de Nürburgring zijn aangedaan om zoveel mogelijk kennis op te doen om Gran Turismo Sport zo realistisch mogelijk te maken.Al sinds het begin heeft Gran Turismo je een echte coureur willen laten wanen en bij Gran Tursimo Sport zal dat dus meer dan ooit het geval zijn. Een begenadigd gamers zijn is echter niet per se vereist om snelle rondetijden te rijden. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar waardoor je niet subiet de gekozen bolide in de – gelukkig digitale – vangrail parkeert of om een boom vouwt. Zolang je uiteindelijke doel maar is om snel te zijn met alle helpende engeltjes uitgeschakeld zal niemand daar iets van vinden.Gran Turismo Sport is meer dan een racegame alleen. Het is ook een spel waarmee je je algemene autokennis kan bijspijkeren. Van de complete geschiedenis van een merk tot bruikbare consumenteninformatie. Er zijn zelfs filmpjes afkomstig van alle fabrikanten.Simulator of niet, de boog hoeft niet altijd gespannen staan. En daarvoor is er de Arcade-spelmodus die nog beter is geworden. Bovendien kun je races deels naar je eigen hand zetten door het aanpassen van de regels en kan je – via de online-functie – medespelers uitnodigen om tegen je te strijden.Een ander speltype is Sport. Dit is een matchmakingsysteem waarbij je gekoppeld kan worden aan spelers van hetzelfde niveau en dezelfde sportiviteit. Dankzij de zogenoemde prestatiebalans in de game zijn alle racemachines gelijkwaardig, waardoor een eerlijk en spectaculair speelveld ontstaat in een online omgeving.In het speltype Campagne maak je dan weer spelenderwijs kennis met de vaardigheden en etiquette die je nodig hebt om een betere coureur te worden. Je legt hierin de 4 secties met individuele doelen af en wordt zo geleidelijk ingewijd in de racerij. Elke missie wordt begeleid door een filmpje van het echte circuit, zodat je strategieën opdoet voor de lastigere uitdagingen. Zelfs beginners kunnen op hun gemak de lessen voltooien.Honderdvijftig voorgeprogrammeerde bolides. Tenminste, zolang je ze niet aanpast aan je eigen smaak. Doe je dat wel, wat ook mogelijk is, dan kun je in principe in oneindig veel verschillende auto's racen. Het showen van je gepersonaliseerde, unieke bolide met andere spelers is bovendien makkelijker dan ooit.Sowieso is Gran Turismo Sport een zeer sociale racegame. Er zijn talrijke manieren ontwikkeld om contact te onderhouden met vrienden. Zo is er een galerij waarin je je zelfgemaakte content kunt laten zien en een tijdlijn van jouw activiteiten en die van je vrienden. Je kunt allerlei informatie delen met je vrienden, zoals herhalingen, foto's, bestickeringsets en stickers. De sociale features zijn toegankelijk via een speciale website, maar ook via een te downloaden smartphone-app.Last but not least: Gran Turismo is klaar voor VR, oftewel Virtual Reality. De VR-rit in het speltype Arcade biedt je de kans om 360 graden in de rondte te genieten van een volledig in 3D nagebootste ruimte. Je kunt twee races rijden alsof je echt achter het stuur zit. Wel eerst je VR-bril opzetten natuurlijk.Geheel volgens traditie zal ook Gran Turismo Sport een exclusieve Playstation-titel zijn. Fans met (enkel) een X-box One hebben dus vette pech. De prijs bedraagt € 69,99, maar het kan goedkoper voor wie de moeite neemt om te googlen. Bovendien zijn er meerdere edities verkrijgbaar. Zo is er ook een speciale 1 Day Edition, een Steelbook Edition en een Collectors Edition. Stuk voor stuk met extra content, waaronder vooral meer auto's. Daarnaast zijn er nog allerlei DLC's (downloadable content) tegen meerprijs verkrijgbaar. Niet voor niets slokt Gran Turismo Sport minstens 60 GB van je PS4-harde schijf op. Wijzelf kunnen niet wachten tot 18 oktober!