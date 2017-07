Boreas: Spaanse temperamentbom met 1.000 pk

De Boreas is ontworpen door DSD Design & Motorsprot, een startup van David Sanco Domingo. Zijn droom is het bouwen van een supercar met goddelijke krachten, angstaanjagende snelheid en temperament. Hij heeft tien jaar in het project gestopt en is nu eindelijk zover dat hij zijn creatie met de wereld kan delen.

Griekse mythologie

De naam Boreas is afkomstig uit de Griekse mythologie. Boreas was de Griekse god van de noorderwind en stond bekend om zijn temperament.Of dat iets zegt over de auto weten we eigenlijk nog niet, want DSD heeft nog vrijwel geen specificaties vrijgegeven. Het doel is een topsnelheid van 380 km/h, terwijl de aandrijving verzorgd moet worden door een 1.000 pk sterk hybridesysteem.

Opvallend genoeg?

Tot zover de cijfers, want Boreas moet ze eerst maar eens werkelijkheid zien te maken. De supercar bestaat voor een groot deel uit koolstofvezel en zit vol gaten en sleuven om de luchtstromen de goede kant op te sturen. Het resultaat is een fraaie bolide, al is het de vraag in hoeverre de Boreas echt opvalt in het supercarwereldje.

12 exemplaren

DSD wil in totaal twaalf exemplaren produceren die allemaal van elkaar verschillen, al is nog niet duidelijk waar die verschillen precies vandaan komen. De Spanjaarden beloven in ieder geval dat de Boreas ook te gebruiken is als je daily driver, maar in hoeverre alle beloftes waargemaakt kunnen worden, valt nog te bezien. In december weten we meer, dan moet namelijk de productie opgestart worden.