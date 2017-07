'Polestar van start met 600 pk sterke coupé'

De heren van Polestar zijn van plan om een compleet nieuwe coupé op te bouwen. In andere woorden: er komt een scheurijzer aan dat Volvo op dit moment niet in de aanbieding heeft. Het zou volgens Autocar gaan om een knijtersnelle hybride met zo'n 600 pk, terwijl de auto grotendeelsgemaakt wordt van koolstofvezel.

Kippenvel

Die combinatie zorgt nu al voor een beetje kippenvel op onze armen, al is het de vraag hoe geloofwaardig de geruchten zijn. Alhoewel: het zou niet zo'n gek idee zijn om Polestar te lanceren met een sportwagen of supercar die bij iedereen tot de verbeelding spreekt. Het merk staat immers bekend om zijn tuningkwaliteiten.

Flexibel platform

Volvo en moederbedrijf Geely hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in nieuwe platformen, die geschikt zijn voor zowel grotere als kleinere auto's. Dat biedt Polestar de mogelijkheid om helemaal los te gaan wat betreft het ontwerp van de nieuwe coupé, dus we zijn benieuwd wat er uit de koker van de Zweedse ontwerpers komt.

Tunen maar

Voor de tuners is er pas echt werk aan de winkel, want het snelste Volvo-blok (de T8-turbomotor) levert op dit moment 407 pk. Om dat op te krikken naar 600 pk moet er vast en zeker het nodige verspijkerd worden aan de benzinemotor, terwijl er ook qua elektrische ondersteuning nog veel winst te boeken is.