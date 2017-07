Jaguar E-Pace: 'crossover met hot hatch-DNA'

Eerste wereldrecord al op zak voor Jaguar E-Pace »

Opgeblazen F-type

Terug naar het meer allerdaagse, de Jaguar E-Pace zelf. Qua design gebruikte hoofdontwerper Ian Callum vooral de F-Type als inspiratie en dat levert een behoorlijk sportief gelijnde SUV op. Uiteraard ontbreekt ook een flinke dosis F-Pace niet en er ontstaat al vrij snel een Jaguar die de strijd tegen de Audi Q3, BMW X1 en de Range Rover Evoque met opgeheven motorkap tegemoet kan gaan. Hoezo de lucht in? Wel, om de onthulling luister bij te zetten, zoals het destijds ook deed met de XF en F-Pace, liet Jaguar zich opnieuw van haar dapperste kant zien. Door met de E-Pace een koprol in de lucht te maken. Erg gaaf en zeker niet zonder risico's. Maar het was het waard, want Jaguar is hiermee een nieuw Guinness World Record rijker. Zie hiernaast de spectaculaire beelden van de stunt.Terug naar het meer allerdaagse, de Jaguar E-Pace zelf. Qua design gebruikte hoofdontwerper Ian Callum vooral de F-Type als inspiratie en dat levert een behoorlijk sportief gelijnde SUV op. Uiteraard ontbreekt ook een flinke dosis F-Pace niet en er ontstaat al vrij snel een Jaguar die de strijd tegen de Audi Q3, BMW X1 en de Range Rover Evoque met opgeheven motorkap tegemoet kan gaan.

Wegligging

Niettemin, goede looks alleen betekent niet automatisch succes. Daar is meer voor nodig. En op dat gebied doet Jaguar beloftes die als muziek in de oren zouden moeten klinken. 'Een cross-over die stuurt als een hot hatchback' is er daar de meest opvallende van. Anders gezegd, Jaguar heeft de E-Pace naar eigen zeggen een bovengemiddeld dynamisch rijgedrag meegegeven. Een stuur- en weggedrag waaraan de tweaken valt wanneer de E-Pace is voorzien van het Configurable Dynamics-pakket. Dat pakket stelt de bestuurder in staat diverse rijmodi te selecteren. Er is keuze uit Normal og Dynamic.



Wat buitenmaten betreft meet de E-Pace 4,4 meter in lengte. De wielbasis bedraagt 2,68 meter, en Jaguar geeft een inhoud van 557 liter op qua standaardbagageruimte. Het dashboard leunt ook sterk op dat van de F-Type en F-Pace.



En de verkrijgbare luxe en ander modern gemak? Dat bestaat zoal uit een nieuw infotainmentsysteem met touchscreen, te downloaden apps, zoals bijvoorbeeld Spotify, 4G Wi-Fi, vier 12-volt oplaadpunten en vijf USB-aansluitingen. E

en 10 inch scherm is standaard, maar wil je meer, dan staat er een variant met 12,3 inch display op de optielijst. Over opties gesproken: Jaguar volgt het voorbeeld van Tesla en laat je de E-Pace ook online bestellen.

Motoren

De Jaguar E-Pace is verkrijgbaar in de uitrustingsniveaus S, SE en HSE en er is keuze uit vijf motoren: drie diesels en twee benzinemotoren. De 2.0 liter viercilinder Ingenium-dieselmotor is er in vermogensvarianten van 150, 180 en 240 pk, terwijl de tweeliter geblazen Ingenium-benzinemotor verkrijgbaar is met 249 of 300 pk.

Afhankelijk van de motorisering geschiedt de aandrijving op louter de voorwielen of alle wielen. Een handbak is standaard, een automaat van ZF optioneel. Behalve de duurste versies; die beschikken standaard over deze transmissie en het

Een vanafprijs is er ook al. De Jaguar E-Pace zal te koop zijn voor € 48.300,-.

Active Driveline-vierwielaandrijvingsysteem.