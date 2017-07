i30 Fastback maakt Hyundai i30-familie compleet

Bij Hyundai hebben ze kennelijk nog nooit gehoord van 'spreid je winkansen'. Want in het kielzog van de langverwachte en eindelijk onthulde i30 N laat het merk ons ook kennismaken met de i30 Fastback. Twee vliegen in één klap (lees: op dezelfde dag) dus. Al is de Fastback natuurlijk een heel ander type auto dan de snelle i30 N.Afijn, met de i30 Fastback voegt Hyundai een derde loot toe aan i30-stam die al bestond uit de vijfdeurs i30 en i30 Wagon . Een driedeurs i30 is er niet en daar zijn ook geen plannen voor. Evenmin voor een 'i30 Coupé'. Alhoewel, de Zuid-Koreanen hebben flink hun best gedaan dat designconcept stilletjes toe te passen op de Fastback. Kijk maar eens hoe vloeiend en sterk de daklijn naar achteren en beneden loopt. Pas bij de geïntegreerde achterklepspoiler stopt 'ie.Zelf spreekt Hyundai dan ook van de 'eerste vijfdeurs-coupé in z'n klasse'. Daar zit enige kern van waarheid in, want soortgelijke auto's als de Audi A3 Limousine en Mercedes CLA beschikken namelijk niet over een grote achterklep die scharniert bij het dak zoals dat wel het geval is bij de i30 Fastback. De kofferbak is daardoor een stuk toegangelijker.In vergelijk met de i30 Hatchback is de Fastback 115 millimeter langer en 30 millimeter lager. De wielbasis is met 2,65 meter echter gelijk, want doet vermoeden dat er aan zitruimte niet is gewonnen. De extra koetslengte van de i30 Fastback zorgt mogelijk wel voor extra opbergruimte, echter Hyundai heeft zich nog niet uitgelaten over de hoeveelheid liters. Liever stipt het merk aan dat de wielophanging van de Fastback 15 procent stijver is gemaakt ten opzichte van de Hatchback. Meer rijdynamiek en een scherper stuurgedrag zou het gevolg daarvan zijn.Op het motorpalet prijken in eerste instantie twee geblazen benzines. Het gaat om de 1.0 liter T-GDI-driecilinder met 120 pk en een 1.4-viercilinder, goed voor 140 pk. Het gemiddelde brandstofverbruik van deze motoren ligt op 5,0 l/100 km in het geval van de manuele versies. Een DCT-automaat met dubbele koppeling is optioneel voor de één-punt-vier. En dieselen? Ook dat zal mogelijk zijn, maar pas later. De keuze bestaat dan uit een 1.6 CRDi met 110 of 136 pk, beide leverbaar met een handgeschakelde 6-bak of de 7-traps DCT.