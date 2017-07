Officieel: 250 of 275 pk voor Hyundai i30 N

De aanloop naar de i30 N is lang geweest. Terwijl de concurrentie het een na de andere Nürburgring-kanon introduceerde, wilden de Zuid-Koreanen eerst nog een speciaal sportlabel equivalent aan GTI en RS oprichten alvorens ze met een hot hatch op de proppen gingen komen. Dat werd Hyundai N. En nu, enkele jaren later, is de eerste tastbare vrucht daarvan een feit.De N van Hyundai N verwijst naar de Nürburgring, daar waaraan Hyundai's Europese testcentrum grenst en alle pretauto's van het Koreaanse performancelabel gefinetuned zullen worden. Zo ook de i30 N. De ontwikkeling vond echter grotendeels plaats in het test- en ontwikkelingscentrum in Namyang, Zuid-Korea. Geboren in Korea, opgevoed in de Eifel, zeg maar. En Hyundai kan ons dat niet stevig genoeg op het hart drukken. Zo zouden we in het N-logo een chicane moeten herkennen. De Veedol-chicane van het legendarische circuit het liefst.Dat Hyundai N beter laat dan nooit met een serieuze hot hatchback komt zou zomaar te maken kunnen hebben met de Pro_Cee'd GT van zustermerk Kia. Dat was namelijk net een tikkel, het bekende snoepje: hard van buiten, zacht vanbinnen. Als het erop aankwam geen GTI-killer dus en al helemaal geen partij voor de R- en RS-en van deze wereld. De Hyundai i30 N zou dat wel zijn.Ten eerste beschikt de i30 N over heel wat meer vermogen dan de Kia Pro_Cee'd GT. De klant heeft zelfs keuze daarin, namelijk 250 of de 275 pk sterke Performance-uitvoering. Het hart is bij beide versies een tweeliter viercilinderturbo, gekoppeld aan een handbak. Een automaat is niet eens verkrijgbaar. En het koppel? Dat reikt tot 353 Nm, ongeacht de uitvoering.Normaliter spurt de i30 N in 6,4 seconden naar de 100 km/h. Met de sterkere Performance valt daar drie tiende af te snoepen, echter de topsnelheid is dan weer gelijk met 250 km/h. Rollen doet de i30 N standaard op 18 inch wielen. De Performance staat op 19 inch lichtmetaal. Andere sportieve details zijn de rode remklauwen, een driehoekige derde remlicht en de dubbele uitlaatpijpen. Dit naast het behoorlijk rebelse uiterlijk.Een verlaagd sportonderstel zorgt voor een gezonde dosis grip, tractie en de scherpe rijeigenschappen. Via de instelbare dempers valt daarmee te spelen. Er zijn drie rijmodi: Normal, Sport en Race. Als extra's biedt de Performance grotere remschijven, een elektronisch sperdifferentieel (E-LSD) tussen de aangedreven voorwielen en een speciaal uitlaatsysteem voorzien van inwendige kleppen. 's Morgens vroeg rustig wegrijden uit de straat is daarmee mogelijk, om eenmaal op de N- en A-wegen de i30 N een keel op te laten zetten. Zelfs launch control en een functie die automatisch tussengas geeft tijdens het schakelen ontbreken niet. Kortom, het is Hyundai menens.De vijfdeurs Hyundai i30 N zal voor het eerst te zien zijn op de IAA Frankfurt in september. Enkele maanden later volgt de dealerintroductie. Prijzen volgen nog.