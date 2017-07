De wereld zou een stuk mooier zijn wanneer YasidDesign aan de touwtjes trekt

Aan fraaie of enkel waanzinnige auto's geen gebrek op zich. Toch kan het altijd beter, zeker nu auto's al sterker op elkaar lijken. Ja, ook in de kleurrijkste regionen van de industrie. Iets waar ze bij YasidDesign volkomen eens zijn gezien hun portfolio.

Het personeelsbestand van YasidDesign in Londen bestaat eigenlijk uit maar één iemand: Yasid (waarvan diens achternaam onbekend is). Wel is duidelijk dat hij een aardig potje (digitaal) kan tekenen en hier te maken hebben met nogal een petrolhead. Een zeer fantasierijke bovenal gezien zijn zeer omvangrijke portfolio die ook daadwerkelijk te koop is via zijn webshop . Hieronder een greep daaruit.