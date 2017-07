Blijven dromen van een Ford Fiesta RS

Ford introduceerde de fonkelnieuwe Fiesta aan het einde van vorig jaar. Enkele maanden later was daar ineens de ST al op dezelfde basis. Nooit eerder verblijdde Ford ons zo snel met de topper van een model (al is 'ie pas te koop in 2018). Tenzij dat de ST-uitvoering ditmaal niet de absolute lijstaanvoerder van het Fiesta-gamma zal zijn… Zal het hiermee dan toch?De pas uitgezwaaide Fiesta ging bijna een decennia mee. De nieuwe vermoedelijk minder lang, maar toch op z'n minst 6 à 7 jaar. Het is moeilijk voor te stellen dat Ford ervoor heeft gekozen om aan 't begin van diens levenscyclus al haar kruit te verschieten rond haar bestseller. Zelfs een opgeruigde Fiesta Active is al gepresenteerd. Een eventuele Fiesta Vignale ontbreekt weliswaar nog, maar met een modepopje is nog nooit een oorlog gewonnen. Met een furieuze RS daarentegen…?!De bewijzen omtrent dat laatste liggen er met de Focus RS . Daarover wordt immers nog dagelijks gesproken. En anekdotes komen acuut weer bovendrijven zodra er eentje wordt gespot in het openbaar. Dat is goud waard voor een automerk. Ook voor Ford nemen we aan. Dus hoezo ' matige business case '? Als de nieuwe Fiesta ST gretig aftrek vindt valt daar ook niet meer achter te schuilen. Een RS hoeft ook niet stante pede. Ergens rond 2020 is prima. Bij voorbaat dank, Ford.