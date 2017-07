Lotus 7, nu Caterham, still going strong na 60 jaar

In 1957 lanceerde Fiat de kleine 500. Een autootje dat de Italianen ineens en masse mobiel maakte en daardoor al snel een cultstatus genoot en in zekere zin vandaag nog altijd te koop is. Exact 60 jaar later. Het is echter niet de enige auto die dat kan claimen.

Datzelfde jaar kwam de in 1982 overleden Sir Colin Chapman namelijk ook met een levende legende op de markt, de Lotus Seven. Net zo minimalistisch als de oer-500, maar met een compleet andere missie: snel en puur zijn.Een uitzonderlijke motor had de eerste Lotus niet. Daarom werd hij zo licht mogelijk gebouwd, een recept dat Colin Chapman via de Formule 1 wereldfaam bezorgde en ook vandaag nog onlosmakelijk verbonden is met het merk Lotus. En de Seven… die kan je nog altijd kopen. Het is een echte overlever.Tegenwoordig vind je de 7 echter niet meer bij Lotus zelf. De rechten op de geliefde, straatlegale sigarenracer werden begin jaren '70 verkocht aan Caterham, een bedrijfje equivalent aan Lotus dat de Seven nog altijd laat voortleven. Het leveringsgamma is zelfs breder dan ooit.Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Seven bracht Caterham op het testcircuit bij de Longcross Studios in het Engelse Surrey een selectie modellen samen. Oud en nieuw, al zie je dat nooit meteen bij een Seven, wat de iconische tweezitter alleen maar meer cachet geeft.Bij de reünie aanwezig waren zoal een originele Series 1 uit 1957, een CSR 250 (met Cosworth-motor), een Superlight R500, de retro-geïnspireerde Sprint en knotsgekke 620S. Die laatste twee zijn uit het huidige gamma geplukt. Ohw, en natuurlijk werd er ook even flink gas gegeven. Zie de foto's en de gemaakte video tijdens de bijzondere hereniging.