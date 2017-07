Het waren 5 mooie jaren: Ducati 1299 Panigale R Final Edition

Er zou zelfs al een geïnteresseerde partij zijn in het overnemen van Ducati, te weten Harley-Davidson. De Amerikanen zouden daartoe zo'n 1,5 miljard op tafel moeten leggen, wat een winst van bijna 650 miljoen zou opleveren voor Audi. Niet slechts voor 5 jaartjes pappen en nathouden van een motorfietsmerk.Afijn, zolang er nog geen handjeklap is gedaan met Audi aan de ene kant van de tafel is niets zeker. En Ducati? Dat doet net alsof haar neus bloed en gaat vrolijk verder met het bekokstoven van suïcidale buikschuivers. Want daar kan in de tricolore gehulde Final Edition evengoed naar knipogen, natuurlijk.De Ducati 1299 Panigale is immers alweer enige tijd onder ons en niets heeft het eeuwige leven. In het bijzonder de Paginale niet, waarvan het kloppende hart nog altijd een tweecilinder in V-opstelling is, lang het handelsmerk van Ducati. Maar ook dat era nadert zijn einde. In het WK Superbike zijn de Italianen al overgestapt op de V4-viercilinder en het is slechts een kwestie van tijd dat dit doorsijpelt naar de straatmodellen. Zo gaat dat.Om de prestaties van de vertrouwde V2 hoeft Ducati dat overigens niet te doen. De 1299 Panigale R Final Edition levert namelijk maar liefst 209 pk aan het achterwiel. Het koppel reikt tot 142 Nm. Voor een beetje vlotte auto geen vermogensafgifte om over op te scheppen, maar dit is een motorfiets. Eentje die bovendien niet meer dan 168 kilogram op de weegschaal legt. Kortom, de motorrijder bij wie het temperament al snel naar de rechterhand stijgt – daar waar je de gaskraan opendraait bij een motorfiets – moet vooral geen Panigale kopen. Sowieso is dat zo makkelijk nog niet, want de 1299 Final Edition wisselt pas van eigenaar tegen 45 mille.