Audi passeert Abt met Audi Sport Performance Parts

Abt Sportsline is al sinds mensenheugenis de trouwe huistuner van Audi (en eigenlijk alle mainstream VAG-merken). Maar waarom uitbesteden als je hetzelfde trucje ook kan? Dat is de retorische vraag die Audi bij zichzelf neerlegt met de Audi Sport Performance Parts voor de R8 en TT.

Abt Sportsline zal wel niet blij zijn met deze stap van haar voornaamste werkverschaffer. Maar geef Audi eens ongelijk? Bovendien lijkt Audi de kneepjes van het tunersvak nog beter te verstaan dan de opsmukspecialist uit Kempten. Want wat smoelt dat lekker racy, een R8 of TT volgehangen met Audi Performance Parts. Subtiliteit? Wie wil dat tegenwoordig nog?



Net zo enthousiast als wij, maar rijd je al een R8 of TT? Dan hebben we goed nieuws voor je: de officiële dikdoenerij is ook achteraf te monteren.



Show and go!

Meestal is al die additionele opsmuk alleen maar extra ballast voor een auto. Maar Audi beweert dat een compleet gemonteerd 'aero'-kit tot aanzienlijk meer downforce teweegbrengt op hogere snelheden. Zo'n 250 kilogram bij 330 km/h in het geval van de R8 (een winst van 100 kilogram) en zelfs een verdubbeling bij 150 km/h (van 26 naar 52 kilogram).



Soundtrack by Akrapovic

Wil je deze toegenomen rijprestaties bijstaan met extra decibellen, dan valt er te kiezen uit diverse uitlaatsystemen van Akrapovic. De beschikbare, gitzwarte wielen binnen het Audi Sport Performance Parts-programma meten 20 inch en zijn een stuk lichter dan conventionele exemplaren met dezelfde diameter. Ruim 7 kilogram voor de TT en 8 kilogram bij de R8. Scheelt toch weer. Sterker, waarom voortaan eigenlijk nog een Audi TT RS kopen of wachten op de R8 GT?!