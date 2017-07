Dit moet je weten over Aston's hypercar

Wie mooi (en snel) wil zijn, moet pijn lijden is zeker een credo die in je opkomst wanneer je naar het interieur van de Aston Valkyrie kijkt. Veel minimalistischer wordt het immers niet. Traditionele stoelen ontbreken. De kommetjes waarin je plaatsneemt als bestuurder en naaste passagier zijn één met de monocoque en voor enig comfort ben je aangewezen op matjes ogenschijnlijk nauwelijks dikker dan een smartphone. Met je portemonnee in je achterzak rijden raden we ten strengste af.