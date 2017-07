Audi presenteert de nieuwe A8!

Audi heeft woord gehouden. Visueel is de nieuwe A8 zeer trouw aan de Proloque Concept uit 2014. Scherpe vouwlijnen domineerden daarvan het exterieurdesign en bij de vierde generatie A8 is dat niet anders. Typisch Audi kun je daaruit concluderen, maar tegelijk biedt het hiermee blijvend wat anders dan de belangrijkste concurrentie, de 7-serie en S-klasse. Die zijn beide aanzienlijk ronder.Op de Audi A8 daarentegen is haast geen zachte afronding te vinden, iets waarop zelfs de uitgaande generatie nog weleens viel te betrappen. Van de HD Matrix LED-koplampen (met lasertechnologie) en weer wat verdere geëvolueerde single frame-grille tot de spiegelkappen en uitlaatsierstukken; hoekig viert hoogtijdagen bij het merk met de vier ringen! Let trouwens ook even op de achterlichtunits en dan met name de lichtbalk over de gehele breedte van de koets die deze met elkaar verbindt. Nog een detail dat er amper is afgeweken van de Proloque-conceptmodellen.Toen de Prologue Concept werd onthuld en Audi daarover repte dat deze studie een voorbode zou zijn voor de nieuw A8, dachten wij: 'Gaaf, maar dat dashboard oogt nog ietwat te futuristisch voor de komende generatie auto's'. We hadden er niet verder naast kunnen zitten. Sterker, designtechnisch is het bijna een-op-een overgenomen. Inclusief de apart gestileerde stuurwiel en de vliegtuig-achtige 'gashendel' ten behoeve van de automatische transmissie.De grootste blikvangers in het interieur zijn echter toch wel de vele schermen. Bijna alles is gedigitaliseerd in de nieuwe A8. Fysieke knoppen zijn vrijwel compleet uitgebannen. Het grootste display – verzonken in de middenconsole – heeft een diameter van 10,1 inch en is onder meer bestemd voor de klimaatregeling. Daarvoor dus ook geen fysieke (draai)knoppen meer. Zelfs de vertrouwde MMI-knop heeft het veld moeten ruimen. Alles dient nu via aanraking of handgebaren (gesture control) geactiveerd worden. Niet zo gek als je je bedenkt dat de nieuwe A8 uit te rusten valt met liefst 41 rijassistentiesystemen, het MMI-infotainmentsysteem op 6 verschillende manieren geconfigureerd kan worden en het totale aantal autofuncties uit meer dan 400 mogelijkheden bestaat.Mocht je je overigens afvragen waar de ventilatieroosters zijn gebleven, die zijn er wel degelijk, maar zitten verstopt achter de draaibare sierstrip bovenin het dashboard. Zodra de auto wordt gestart komen ze tevoorschijn. Een stille knipoog naar de Volkswagen Pheaton, Audi?Je kunt het zo gek niet bedenken of het is verkrijgbaar op de nieuwe A8. Omdat alle snuisterijen opnoemen welhaast ondoenlijk is (en leuker om zelf uit te vogelen in de centimeters dikke brochure), beperken we ons tot de opvallendste. De voetmassage, exclusief voor de gechauffeerde rechts achterin, is er daar één van. Het maakt onderdeel uit van de zogenoemde 'relaxation seat' en is te bestellen op de A8 L(ang).Een ander bijzonder detail is de al eerder even aangehaalde verlichting vóór en achter. Die is niet alleen slim, maar vertoont ook animaties wanneer de bestuurder naar de A8 toe- of ervan wegloopt.Gekker dan dit wordt het niet meer, maar de A8 beschikt nog wel over tal van andere snufjes die de moeite waard zijn. Zo is de auto in staat semiautonoom te rijden, geheel automatisch in te parkeren zonder dat iemand achter het stuur hoeft te zitten en beschikt het over een zeer geavanceerde, elektromechaniche wielophanging dat elk wiel afzonderlijk kan regelen en anticipeert op de meest uiteenlopende rijomstandigheden. Geen unicum weliswaar, maar ongekend comfort is daarmee gegarandeerd.Motorisch is er zoal keus uit een 3.0 liter TFSI en een zescilinder-TDI met eenzelfde slagvolume. De eerste, een benzine, levert een vermogen van 340 pk, terwijl de diesel 286 pk geniet. Meteen al hoge vermogens, die extra krachtig zullen aanvoelen door het gewicht dat de nieuwe A8 heeft verloren ten opzichte van zijn voorganger. Tot wel 200 kilogram.Liever een V8, dan kan dit ook al vanaf de marktlancering in het najaar. Ook hier weer is het volume van de beschikbare TFSI en TDI gelijk, namelijk 4.0 liter. De vermogens daarentegen verschillen met respectievelijk 460 en 435 pk, maar ontlopen elkaar dus minder sterk. Tot slot het absolute topmodel, een twaalfcilinder uiteraard. Het gaat om de 6.0 liter W12, reeds bekend uit de Bentley Bentayga die daarin goed is voor 608 pk. De specificaties van deze krachtbron voor de nieuwe A8 worden later bekendgemaakt.Is dit het dan? Nee. Audi zou Audi niet zijn wanneer het een hybride-uitvoering achterwege zou laten. En dus is de A8 ook als zodanig leverbaar, waarbij een drieliter TFSI wordt gecombineerd met een elektromotor. Het systeemvermogen ligt op 449 pk bij een koppel van 700 Nm. Volledig elektrisch rijden is mogelijk over 50 kilometer en wie de Audi Wireless Charging meebestelt kan de accu's van deze A8 L e-tron quattro draadloos opladen via inductie. Over quattro gesproken; alle A8-modellen zijn hiermee standaard uitgerust.