Verliefd GTI-stelletje stapt in 'Jacky'-geruit huwelijksbootje

Gerben Witten 11 juli 2017 Sommigen zijn zo verslingerd aan één specifieke auto dat deze de rode draad door hun beide levens vormt. Bij Agnes en AJ Miragliotta is dat zoal het geval. Hun ongekende passie voor de Volkswagen Golf GTI bracht hen samen en onlangs brak het moment aan voor een volgende stap: een heus GTI-huwelijk tussenbeide. En daar zijn foto's van.

Waartoe het verkopen van een set GTI-achterlichten al wel niet toe kan leiden. Een heus huwelijk dus, compleet opgetuigd in typische GTI-stijl. Zelfs de trouwjurk van Agnes ontkwam daar niet aan, evenals het trouwpak van AJ, de bruidstaart, de kledij van de getuigen en het trouwalbum.



Jacky als hoofdgast

Overal waar je keek tijdens hun bruiloft was 'Jacky' te vinden. Je weet wel, de bijnaam van het iconische ruitjesmotief dat onlosmakelijk verbonden is met het GTI-label van Volkswagen. Net als Agens en AJ voortaan door het leven gaan. Met om ieders hand een trouwring geïnspireerd op – jawel – de Golf GTI.



Al twee kinderen

En de trouwauto? Ook dat waren GTI's, te weten de twee 'kinderen' van AJ en Agnes: een Golf GTI Mk5 en een groene, sterk gepersonaliseerde Mk6 met de koosnaam TurboTurtle.