Zarooq Sand Racer: zandvreter van 400.000 euro

Zarooq Motors uit Dubai is de beroerdste niet. De Sand Racer werd namelijk al twee jaar geleden gepresenteerd en zou een dikke V6-motor krijgen. Leuk! Fans van het eerste uur smeekten echter om iets krachtigers en dus ligt er nu een machtige, 6.2 liter grote V8 in het uiteindelijke productiemodel. Afkomstig van General Motors en goed voor een slordige 523 pk.

Voorzien van zoveel geweld voor de niet eens zo zware Sand Racer 500 GT zit het met de prestatie wel snor. Ook op het mulle zand waaraan in het Midden-Oosten geen tekort is. Zo raast de Sand Racer met gemak met 220 km/h door de gortdroge woestijn. En dat met louter achterwielaandrijving. Bij die snelheid heb je ongetwijfeld het gevoel dat je zweeft, want de offroader weegt slechts 1.300 kilogram en dat is inclusief rolkooi. Saillant detail: het chassis van Zarooq's rappe zandhaas wordt geleverd door onze zuiderburen.

Luxe aan boord?

Vrezen dat je snel vast komt te zitten in het verradelijke zand is onnodig. De wielophanging van de Sand Racer heeft een veerweg van 45 centimeter en kan daarnaast behoorlijke klappen opvangen. Zin in een potje raggen over de geplaveide paden? De ophanging is daarop in te stellen, zodat je altijd optimaal gas kunt geven. Overigens is de Zarooq verrassend luxe van binnen. Zo kunnen de maximaal twee inzittenden terugvallen op een digitaal dashboard, een infotainmentsysteem met navigatie en uiteraard automatische airconditioning.

Vanafprijs

De productie van de Sand Racer 500 GT vindt plaats in zowel de Verenigde Arabische Emiraten als Monaco. Logistiek gezien niet de meest logische locaties, maar dat deert Zarooq schijnbaar niet. De fabrikant wil er in totaal 35 produceren tegen een vanafprijs van 400.000 euro, exclusief belastingen.