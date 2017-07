Renault Zoe RS: moderne tegenhanger voor Renault 5 Turbo?

De 460 pk sterke Renault Zoe e-sport concept debuteerde eerder dit jaar op de Geneva Motor Show. In gesprek met Autocar bevestigde Renault Sport-baas Patrice Ratti dat de fabrikant inmiddels al een prototype van de elektrische bolide heeft geproduceerd. Dat maakt het opeens een stuk aannemelijker dat de Zoe RS een serieus project is.

Batterijen

"We denken erover na om de Zoe RS in productie te nemen, maar daar gaat veel tijd in zitten. De batterijtechniek is zoveel beter geworden dat het nu zin heeft om er iets mee te doen, dat was een paar jaar geleden nog niet zo. Er loopt dus een studie naar de haalbaarheid", bevestigde Ratti.