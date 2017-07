CEO Musk krijgt allereerste Model 3 als verjaardagscadeau

Tesla ligt voor op schema. Weken eerder dan gepland is de eerste Model 3 van de band gerold. Evengoed heeft de EV-fabrikant nog een lange weg te gaan. Immers nog 399.999 gegadigden wachten met smart op een exemplaar. Voor de eerste 30 kopers duurt dat niet lang meer. Tesla heeft beloofd dat deze klanten nog voor het einde van deze maand zullen worden verblijd met hun al weer eventjes geleden geplaatste pre-order.De rest van de overvolle orderportefeuille zal later dit jaar of pas in 2018 worden gebouwd en afgeleverd. Maar dat wist men van tevoren. Tesla doet er alles aan om de levertijd zo kort mogelijk te houden door de productie beetje bij beetje op te schroeven.Na de eerste lichting deze maand verwacht het bedrijf dat er in september al 1.500 stuks van de band kunnen rollen en tegen het einde van dit jaar 20.000. Wanneer het daarin slaagt zal de geschatte levering van nieuwe orders rond de zomer van 2018 zijn. Dat is maanden eerder dan aanvankelijk werd gecommuniceerd.Zoals gezegd is de allereerste Tesla Model 3 voor CEO Elon Musk. Deze kreeg hij cadeau voor zijn 46verjaardag van collega en medebestuurslid Ira Ehrenpreis die de feitelijke order had geplaatst. Musk was blij verrast, terwijl Ehrenpreis met alle plezier mogelijk alsnog deze week zijn Model 3 in ontvangst kan nemen. Die met productienummer #2.