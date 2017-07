Nieuwe BMW X3 flink duurder dan concurrentie

BMW zet hoog in met de nieuwe X3 . Niet alleen qua look and feel, maar evenzo wat betreft prijsstelling. Instappen kan namelijk vanaf € 68.395,- en dat is een tarief dat duizenden euro's hoger ligt dan vergelijkbaar gemotoriseerde Q5, F-Pace of GLC.Zo staat die eerste, bedeeld met een 190 pk sterke TDI, in de boeken voor ruim 64 mille en kost de SUV van Jaguar – voorzien van een 180 pk sterke dieselmotor – zelfs tienduizend euro minder dan de X3 xDrive20d, die over 10 pk meer beschikt. Vierwielaandrijving is weliswaar niet standaard op de Brit, maar dan nog. Instappen in de eveneens gloednieuwe Q5 en nog piepjonge F-Pace kan bovendien al voor minder dan een halve ton, iets waarop BMW pas in december actie onderneemt door de louter voorwielaangedreven sDrive20i-benzine in de bestellijsten op te nemen.En de Mercedes GLC? Die wisselt van eigenaar voor net geen 61 mille. Onder de kap gaat dan een 220d met 170 diesel-pk's schuil, gekoppeld aan 4Matic-vierwielaandrijving en een 7-traps automaat. Behoorlijk vergelijkbaar met de X3 xDrive20d, maar dus ruim zevenduizend euro scherper in prijs.Vanaf de marktlancering op 11 november zijn er nog twee motoriseringen beschikbaar in de nieuwe X3. Dat zijn de xDrive30d en de M40i. Twee toppers, waarvan de prijzen beginnen bij respectievelijk € 79.595,- en € 96.895,-.