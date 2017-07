Fitnessvel voor BMW 6-serie GT

De 5-serie Gran Turismo was plomp. Punt. Als opvolger daarvan is de 6-serie GT nog steeds een mastodont van een BMW maar dan wel bedeeld met een droge spiermassa zoals dat zo mooi heet in de sportschool. Oftewel, de weegschaal slaat eigenlijk even ver uit, maar dat wordt fraai(er) aan het oog onttrokken. Het kan echter altijd beter, en wel met scherper aangesneden en lichtere sportprullaria, bestaande uit bumpers, zij-skirts, spiegelkappen, speciale uitlaatsystemen en wielen met extra dunne spaken.Wil je ondanks de (geringe) gewichtsbesparing die de M Performance Parts met zich meebrengen toch sterkere remmen, dan kan dat ook. BMW geeft er desgewenst een flitsend kleurtje aan. Rood bijvoorbeeld, maar blauw of zwart zoals de 'nieren' van een M Performance-grille is tevens mogelijk. De keuze is reuze, waaronder een sportstuur bekleed met Alcantara en nappaleder voor het interieur.