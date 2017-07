Op deze 11 N-wegen is binnenkort trajectcontrole actief

Flevoland: N706 (Vogelweg, tussen de A27 en Lelystad Airport)

Friesland: N351 (tussen Wolvega en Oosterwolde)

Friesland: N381 (tussen Drachten en Donkerbroek)

Limburg: N275 (tussen Blerick en Nederweert)

Limburg: N564 (tussen Weert en de Belgische grens)

Limburg: N277 (tussen Ysselsteyn en Zeeland)

Limburg: N270 (tussen Venray en Ysselsteyn)

Utrecht: N230 (Utrecht, provinciale deel van de Zuilense Ring (Oostelijk gedeelte))

Utrecht: N414 (tussen Eembrugge en Bunschoten)

Zeeland: N253 (rondweg Sluis)

Zeeland: N256 (Zeelandbrug)

Trajectcontroles blijken een effectief middel om automobilisten (en natuurlijk ook motorrijders en vrachtverkeer) over een veel langer traject aan de maximumsnelheid te laten houden. En dat bevordert merkbaar de verkeersveiligheid, zegt het OM.Opvallend (maar anderzijds ook weer niet, want minder verkeer nodigt eerder uit tot harder rijden) is dat uit onderzoek is gebleken dat de N-wegen waar relatief veel ongelukken plaatsvinden zich bevinden in de dunst bevolkte provincies. Zo worden in Friesland, Zeeland en Flevoland als eerste trajectcontroles doorgevoerd op die N-wegen die als 'gevaarlijk' te boek staan. Ook provinciale wegen in Limburg en Utrecht behoren tot de initiële lichting. De trajectcontroles moeten over twee jaar gerealiseerd zijn. Daarna volgen er nog meer N-wegen waarschijnlijk, een maatregel waar Veilig Verkeer Nederland nu al achterstaat.Om beter inzicht te geven op welke N-wegen je binnenkort trajectcontrole kan verwachten, hieronder een overzicht: