Volvo droomt enkel nog van elektrische auto's 6 juli 2017

Volvo zet vol in op elektrificatie. Tegen 2025 wil het Zweedse merk in totaal een miljoen elektrische auto's aan de man hebben gebracht. Een ambitie die suggereert dat je vanaf dat jaar enkel nog een elektrisch aangedreven Volvo kan kopen. Wat dat inhoudt, is nu beter uit de doeken gedaan.

Tussen 2019 en 2021 zal de Volvo-dealer ruimte moeten hebben voor vijf volledig elektrische auto's van de Zweedse fabrikant. Drie daarvan zullen Volvo's zijn, twee zullen onder de naam Polestar worden vermarkt. De nog niet zo lang geleden volledig ingelijfde huistuner wordt immers getransformeerd tot een zelfstandig EV-merk, zoals bijvoorbeeld Tesla dat ook is.



Vaarwel, verbrandingsmotor?

Dat niet. Nog niet tenminste. De vijf volledig elektrische modellen zullen worden bijgestaan door een reeks plug-in hybrides (met stekker) en mild hybrides (zonder stekker). De komende tijd zal je dus nog wel een verbrandingsmotor (benzine en diesel) onder de motorkap van een Volvo kunnen vinden. Voor hoe lang nog? Totdat Volvo rendabel kan opereren op EV's alleen, waarschijnlijk. Daarna is het over en uit.



Ommezwaai

De Zweden laten ook weten dat de commercialisering van de drie elektrische Volvo's en twee Polestars een fundamentele verschuiving van de merk(en)strategie inhoudt. Tegelijk zullen de investeringen in verbrandingsmotoren op een laag pitje worden gezet. 'Louter conventioneel aangedreven auto's behoren niet tot de toekomst van het bedrijf', aldus Volvo-baas Hakan Samuelsson.