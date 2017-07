Continental werkt aan speakerloos carfi-systeem

Een enigszins luxeauto uitgerust met een beetje audiosysteem telt al gauw tien speakers. In de duurdere klasses is dat tegenwoordig niet zelden zelfs het dubbele. De Porsche Panamera en ook de Volvo S90 zijn daarvan goede voorbeelden.In totaal weegt zo'n hoogwaardig carfi-systeem al gauw enkele tientallen kilo's. Gewicht dat drukt op het brandstofverbruik volgens Continental, wat het bandenmerk op het idee heeft gebracht een speakerloos audiosysteem te ontwikkelen. De vorderingen klinken naar eigen zeggen nu al veelbelovend.Hoe werkt dat dan, carfi dat geen speakers telt? Goede vraag en zonder al te complex te worden luidt het antwoord daarop: het kunnen weergeven van muziek gaat hand-in-hand met trillingen van lucht. Maar in plaats dat de conus van een conventionele luidspreker dit teweegbrengt (waarna je trommelvliezen deze vibraties opvangt), wil Continental de al bestaande interieurpanelen van een auto op ritmische wijze laten vibreren.Oftewel, (delen van) het dashboard, de deurpanelen en het dak fungeren als conventionele conussen. Doordat reguliere speakers daardoor niet mee meer benodigd zijn, kan dit tot 15 kilogram aan gewicht schelen volgens Conti, terwijl het geluid niet onder zou doen voor de huidige carfi. De holle interieurdelen, waarvan een auto er talloze bevat, fungeren als klankkasten. Voor de meer ervaren rijders onder ons wekt dat allicht herinneringen op aan vroeger, toen auto's al snel meetrilden met de muziek wanneer deze op hoger volume stond.