Enorm aanbod breekt luxemerken op

'De gigantische wildgroei aan modellen bij zowat ieder automerk raakt een keer verstrikt en stikt'. Stilletjes roepen wij dit al jaren en de eerste tekenen daarvan doemen nu op. Met name bij de luxemerken die dan ook de kroon spannen qua aanbod.

De vraag naar nieuwe auto's in Europa stijgt welhaast met de dag. Een ontwikkeling waarvan – logischerwijs – bijna alle merken de vruchten van plukken. Ook die hoog op de premiumladder. Nederland is daarin overigens een buitenbeentje, met relatief veel premiummerken in de top-10 van bestverkopende automerken.



De cijfers zijn echter minder rooskleurig buiten Europa. Azië, en dan meer specifiek China, blijft achter bij de verwachtingen. En die waren juist zeer ambitieus. En ook in de Verenigde Staten wil het minder vlotten dan gedacht. De bijgestelde prognose laat zien dat daar zo'n één miljoen auto's minder worden verkocht dan in 2016. Een verlies van enkele procenten.



Guerrillamarketing

Het zijn vooral de Europese luxemerken die in het land van Uncle Sam met de handen in het haar zitten. De oorzaak? Het is niet zo eenvoudig daar precies een vinger op te leggen, maar niemand is het ontgaan dat merken als BMW en Mercedes er jarenlang een agressieve productstrategie op hebben zitten. Geholpen door lagere design- en ontwikkelingskosten (waaronder gemeenschappelijke platformen) zijn zij, maar ook Audi en zelfs Jaguar, de afgelopen jaren in elke denkbare niche gedoken.



Iets met bomen en bos

Volgens analisten, onder meer bij het gerespecteerde Edmunds, is een dergelijke productstrategie nooit zonder gevaren. Door modellen voor erg specifieke niches te bouwen, wordt immers naar de hand gedongen van de meest modegevoelige klanten. En laat die doelgroep nu niet bepaald merktrouw zijn. Zodra er een ander model hip en trendy is stapt men over, ongeacht het embleem voorop de motorkap.

Edmunds verklaart zo onder meer de verkoopdaling van de relatief smaakgevoelige Mercedes-Benz CLA. De verkoop van die compacte vierdeurs-coupé beleeft nu zomaar eventjes een duikvlucht van 37% ten opzichte van vorig jaar, ondanks een recente facelift.



Analisten, die worden bijgestaan door vertegenwoordigers van de grootste Amerikaanse dealergroepen, merken verder op dat het alsmaar uitdijende leveringsgamma bij automerken verhoudingsgewijs te weinig nieuwe klanten lokt. Het enorm aanbod wordt als verwarrend beschouwd door de potentiële klant, waarbij de BMW 3-serie als illustratie wordt gebruikt. Het aanbod bestaat namelijk uit een conventionele sedan, stationwagen en de vijfdeurs GT. Maar er is ook nog de aparte vermarkte hybride. Neem je er de 4-serie bij, dan heb je op een identieke technische basis ook nog een coupé, cabrio en een vierdeurs-coupé (die eigenlijk vijf deuren heeft). 'Veel consumenten zien door de bomen het bos niet meer en haken af', zo wordt gesteld.



Contraeffect

Wat de wildgroei aan (optisch) verschillende modellen wél teweegbrengt, is een constante verschuiving van trouwe klanten. Het zijn vooral zij, zo bevestigen ook de vertegenwoordigers van dealerorganisaties, die wisselen tussen de nieuwe koetswerkvarianten. 'Echter het was de bedoeling van bijvoorbeeld BMW om marktaandeel te winnen, maar het resulteert vooral in kannibalisme', aldus analisten.



Wie niet luisteren wil...

Audi kondigde eerder al aan strategische keuzes te maken in z'n productbeleid. Dat moet ervoor zorgen dat haar productgamma niet té veel verbreed. BMW en Mercedes-Benz gaven eerder al toe dat hun aanbod te complex was, maar beide merken nemen vooralsnog geen ingrijpende maatregelen. BMW lanceert de komende tijd immers ruim 40 nieuwe modellen en modelvarianten en ook andere merken doen het nauwelijks minder rustig aan. Hoelang zal de auto-industrie dit nog volhouden?