Jaguar E-Pace heeft al heel wat moeten doorstaan

Jaguar verkoopt haar auto's in meer dan 50 uiteenlopende landen en het laatste wat het wil is dat het dashboard van de E-Pace smelt wanneer deze dagen achtereen in de zon staat of rijdt of dat de remmerij ervan aan elkaar vriest bij tempraturen ver onder nul. Testen in extreme omstandigheden is daardoor noodzaak voor Jaguar (en eigenlijk elke autofabrikant die zichzelf serieus neemt). Van de ijzige kou rond de Poolcirkel tot de kurkdroge woestenij in Dubai.Niets is de nieuwe E-Pace ontzien en dat wil Jaguar ons graag nog eventjes op het hart drukken voordat de compacte crossover binnenkort onthuld wordt, bijgestaan door enkele actiefoto's van een prototype. Het is er slechts één van de in totaal 150 testmodellen, zo laten de Britten weten.In totaal is er meer dan 120.000 uur aan testwerk aan de E-Pace besteed door meer dan 500 engineers, gedurende 25 maanden op vier continenten. Zo heeft de E-Pace er onder andere ruim 400 rondes op de Nürburgring op zitten, een hittetest bij +48 graden Celsius en weet het ook hoe 40 graden onder nul voelt. Het hogesnelheidscircuit Nardo is tevens aangedaan, alsook de venijnige, afgelegen gebergtes in China.Tegen water moet de E-Pace ook kunnen en daarom heeft Jaguar een prototype een uur lang geparkeerd in een waterplas met een diepte van een halve meter. Met de portieren open! Dit leverde – uiteraard – natte voeten op bij de testrijders, maar de E-Pace wist nadien probleemloos uit het water te rijden, aldus Jaguar. Het merk is er dan ook van overtuigd dat de E-Pace voldoet aan de meest veeleisende klanten. Vanaf 15 juli valt dat pas echt te toetsen, de datum waarop de onthulling plaatsvindt.